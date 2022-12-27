Yükselen enflasyon, İnegöl'de gıda fiyatlarında etkisini göstermeye devam ediyor. Son zamanlarda süte gelen zamlar, süt ürünlerinde de fiyat artışını sürdürüyor. Peynir fiyatları cep yakmaya başladı.

Artan enflasyon süt ve süt ürünlerinin de fiyatını etkiledi. Son zamanlarda süte gelen zam sonrası peynir fiyatları adeta uçtu. Et fiyatlarını sollayan peynirin fiyatları cep yakıyor. Ezine peynirin kilosu 140 TL'ye çıktı, tereyağının kilosu ise 150 TL'den başlıyor. Eskiden garibanın yiyeceği olarak adlandırılan beyaz peynir, artık lüks oldu.

PEYNİRİN FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Kahvaltının olmazsa olması beyaz peynir, kaşar peynir ve eski kaşarın fiyatı adeta dudak uçuklatıyor. Öyle ki fiyatları, et fiyatlarını geçmiş durumda.

BİR YILDA YÜZDE 130 ZAM OLDU

Gelen zamlarla birlikte işlerin yavaşladığını söyleyen Peynircioğlu Süt Ürünleri sahibi Halil Peynirci, “2022 yılı başında süt fiyatları 3 lira civarındayken, bugün yem fiyatlarının artmasıyla süt üreticileri de hayvanlarını kestikleri için süt bulunamıyor. Bununla birlikte elektrik ve doğalgaz gibi girdi fiyatlarından artışla beraber sütün fiyatı 8 liralara kadar çıktı. Bu artış 40-50 liradan satılan ezine peynirinin fiyatını 130-140 liralara çıkardı. Bununla beraber tereyağının ve perakende süt fiyatlarını da arttırdı. Şuanda süt bulmakta zorlanan firmalar sütü peşin para 11-12 liraya almaya başladı. Bu da daha önce 500 lira aldığımız peynir tenekesini 2 bin – 2 bin 200 liralara yükseltti. Ayrıca bunca yıl bu sektörde olan biri olarak ilk defa enerji zammı altında yüzde 15 zam yapıldı. Böyle giderse 2023 yılında fiyatlar durmayacak gibi gözüküyor. Büyük hiper marketlerin para güçleri olduğu için piyasalardan yüklü miktarda mal çektikleri ve stokladıkları için sanki bugün almışçasına yeni fiyatlarını uçuk bır şekilde piyasaya yansıtıyorlar. Genel giderlerini sattıkları malların üzerine koyarak daha yüksek fiyata piyasaya sunuyorlar. Biz 150 liraya tereyağ satarken, büyük firmalar, büyük süt mamulleri işletmeleri tereyağını200 liranın üstünde satıyorlar” dedi.