Bursa’nın dört bir tarafında peyzaj düzenleme çalışmaları yürüterek şehri daha yaşanabilir hale getiren Büyükşehir Belediyesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından peyzaj mimarlığı bölümü öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen 14. PMOGenç Yaz Kampı’na da ev sahipliği yapıyor.

Bursa’nın yeşil kimliğini arttırmak amacıyla birçok büyük ölçekli projeyi hayata geçiren ve mevcut yeşil alanları da şehre yakışır hale getiren Büyükşehir Belediyesi, peyzaj alanında diğer kurumlarla işbirliklerini de sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Tarım Peyzaj AŞ işbirliğiyle TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından düzenlenen 14. PMOGenç Yaz Kampı, 18 farklı üniversitenin peyzaj mimarlığı bölümlerinde eğitim gören 40 öğrenci ve 10 akademisyenin katılımıyla 13-27 Ağustos tarihleri arasında Bursa’da düzenleniyor. ‘Peyzaj Tabanlı Şehircilik’ temasıyla düzenlenen kampta, öğrencilerin meslek pratiğiyle buluşmalarını sağlamak ve aralarındaki iletişimi geliştirmek hedefleniyor. Kampa katılan öğrenciler ilk olarak Tarım Peyzaj AŞ tarafından belirlenen Hatice Sultan Parkı ve Çeltik Park Proje Alanı’nda incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından park kroki ve projelerini alan gençler, parklar üzerinde revizyon projeleri çalışmalarına da başladı.

Aldıkları eğitimleri sahada uygulama fırsatı bulduklarını söyleyen gençler, desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne, Tarım Peyzaj AŞ’ye ve Peyzaj Mimarları Odası yetkililerine teşekkür etti.