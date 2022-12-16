İnegölspor’un Ankaraspor karşısında hakemin kötü performansı yüzünden gösterilen tepkiler sonrası, PFDK’dan İnegölspor’a ceza yağdı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, İnegölspor’a para cezası verdi. Bordo Beyazlılar, Ankaraspor maçı sonrası taraftarının neden olduğu saha olayları sebebiyle PFDK’ya sevk edilmişti. TFF’den yapılan açıklamaya göre;

10- İNEGÖLSPOR Kulübünün, 10.12.2022 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-ANKARASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İNEGÖLSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İnegölspor Kulübü görevlisi Yavuz Memiş'in, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 39/2. maddesi uyarınca 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, ifadeleri yer aldı.