Pınarhisar Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından kuran kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Pınarhisar Vakıf Hicret Camii ve Sadık Ağa Camii Kur’an Kursu öğrencilerine, görevli trafik polisi tarafından yapılan sunumda, kurs yetkilileri eşliğinde farkındalık oluşturması adına ilkokul seviyesinde trafik kuralları ve işaretleri eğitimi verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür eğitimlerin öğrencilerin trafik bilincini artırmada önemli bir rol oynadığını ve toplumda trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturduğunu ifade etti.