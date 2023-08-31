Büyük Zafer’in 101. yılında Gemlik’te yapılan kutlamalarda coşku alanlara sığmadı.

Gemlik Atatürk Heykeli’ne Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Asteğmen Murat Durak tarafından yapıldı. Konuşmalarının ardından Gemlik Kaymakamı Hasan Göç Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

Bayram coşkusu yollara sığmadı

Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen zafer yürüyüşüne binlerce Gemlikli katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla Körfez Halk Bandosu eşliğinde ilçenin en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi’nde yürürken yollara sığmayan kalabalık, coşku ile 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Pinhani, Gemlik’te binlerce kişiyi buluşturdu

Türkiye’nin önde gelen müzik gruplarından olan ve yaptığı şarkılarla yediden yetmişe herkesin gönlünde yer alan Pinhani grubu, Gemlik Belediyesi’nin organizasyonuyla Gemlik İskele Meydanı’nda sahne aldı. Özellikle gençlerin yoğun ilgisiyle karşılanan grubun şarkıları binlerce kişi tarafından hep bir ağızdan söylenirken, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan tarafından grubun solisti Sinan Kaynakçı’ya zeytin fidanı hediye edildi. Kısa bir konuşma yapan Başkan Sertaslan, 30 Ağustos’un sıradan bir gün olmadığını vurguladı. Grup sahnede şarkılarına devam ederken, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan gençlerin fotoğraf isteğini kırmayarak teker teker fotoğraf çektirdi.