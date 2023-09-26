AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları, Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından 23-24 Eylül tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlendi.KOCAELİ (İGFA) - ICRYPEX ana sponsorluğunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyon, super ve maxi grup yarışlarının yanı sıra pist sürüşü ve Twingo Fan Club etkinliklerine de ev sahipliği yaptı.

Super ilk yarışta Metin Çalışkan birinciliği elde ederken Ömer Şamlı ikinci ve Azizhan Kaya da üçüncü olarak podyuma çıktılar. Pazar günü koşulan ikinci yarışta ise Egemot H2K Racing Team’in genç pilotu Berkay Akça kariyerinin ilk zaferini kazanırken, aynı takımdan Azizhan Kaya ikinci ve Ömer Şamlı da üçüncü olan isimler oldular.

Maxi grupta Bitci Racing Team AMS’den Barkın Pınar her iki yarışta da ilk sırayı elde ederken, takım arkadaşı Gökhan Kellecioğlu hafta sonunu çifte ikincilikle kapadı. Ülkü Motorsport’tan Nizamettin Kaynak da her iki yarışın üçüncüsü olarak çifte podyum yaptı. Yarışın takımlar birinciliğini de Egemot H2K Racing Team kazandı.

AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 25-26 Kasım’da TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenecek olan 5. ayak yarışları ile sona erecek.