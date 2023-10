Klasik enstrümanları modern çağa eğlenceli bir şekilde uyarlayan Havasi, Piu Entertainment’ın 10. yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen konser serisinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sevenleriyle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Dünyaca ünlü isimleri, gösterileri ve yapımları sanatseverlerle buluşturan Piu Entertainment, sektördeki 10. yılını konser serisiyle kutluyor.

Geleneksel enstrümanlara yönelik müziği yenileyerek tekrar senfonik müzik haline getiren ve tüm dünyada konserleri kapalı gişe olan usta piyanist Havasi, Piu’nun 10 yılı kapsamında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sevilen şarkılarıyla hayranlarının karşısına çıktı.

"The Journey - Etude 2" parçasıyla hayranlarının karşısına çıkan Havasi, şarkı aralarında yaptığı konuşmalarda “Bu harika şehirde olmaktan mutluluk duyuyorum. Harika dinleyicileri hatırlıyorum. Bu mekanı çok beğendim burada olmak mutluluk verici” dedi.

Shall We Dance, Broken Glass, Beside You, Meta 1 ve Meta 2, Storm, You Can't Stop Us, My Homeland, Freedom, Duel ve Prayer şarkılarından oluşan 15 şarkılık bir repertuarı dinleyiciyle buluşturdu. Konser sırasında bestelerinin ilham kaynaklarını ve hikayelerini anlatan Havasi, eserlerinin duygularını yansıtan video ve ışık gösterisi eşliğinde dinleyicilere unutulmaz bir müzik yolculuğu yaşattı.

Müzik dünyasının en önemli başarı hikayelerinden biri olarak kabul edilen ve dünyanın en prestijli konser salonlarında kapalı gişe performanslar sergileyen Havasi, Piu Entertainment organizasyonuyla müzikseverlere sıra dışı bir deneyim yaşattı.