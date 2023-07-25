Türkiye'de vatandaşların güvenli liman olarak gördükleri yatırım aracı altında hareketlilik sürüyor. 25 Temmuz itibariyle gram altının alış fiyatı 1.693,27 TL satış fiyatı ise 1.693,63 TL oldu. İlerleyen süreçte altında durum ne olacak? FED faiz kararı piyasaları nasıl etkileyecek?Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararı için piyasaların bekleyişi devam ediyor. Temmuz ayı faiz kararını açıklayacak olan FED öncesinde altın, dolar ve euro paritelerinde hareketlilik sürüyor.

Herkes Duysun ekibi olarak faiz kararı öncesinde piyasalarda neler olacağına dair kuyumcu ve döviz bürosundan beklentiler ile ilgili bilgiler aldık.

“ALTIN EN GÜVENLİ LİMAN”

Altının güvenli liman olduğunu söyleyen ve yatırımcılarını uzun vadede kazandıracağını ifade eden esnaf, “Güne başladığımız rakamlarda altında kısa bir geri çekilme var. Onsta ve dolarda bir gerileme söz konusu ama bu geri çekilmeler önemli değil, uzun periyotta ne olacağı önemli. Altın uzun vadede artacak bir değerdir” dedi.

Kuyumcu esnafı, altının fiyatlandırmasına ve ülkemizdeki artışını nasıl öngörebileceğimize dair açıklamasında ise, “Bunu tahmin etmek çok zor çünkü altın sadece ülkemizdeki değerlere bakılarak hesaplanan bir şey olmadığı için bunu söylemek çok zor. Altın global bir metadır o yüzden söyleyebilmek çok zor. Hafta sonunda 1985 dolar olan ons şu anda 1975 bandında, dolarda 27.30 iken şu anda 27.10 bandına geriledi. Bu geri çekilmeler altınında biraz gerilemesine neden oldu ama uzun vadede ne olacağını kestirmek zor" yorumunda bulundu.

https://youtu.be/SwnQnz0t-60

Altın ile dolar arasındaki bağıntıya değinen ve altının yükselmesinde doların etkisinin de olduğunun altını çizen esnaf, “İnsanlar gelir elde etmek için mutlaka bir arayış içerisindeler, bu kararlar tabii anlık olarak çok az değişimlere sebep olabilir ama altın global bir meta olduğu için bunlar sadece ülkemizde olan şeylerle çok büyük bir değişime uğrayabilecek diye söyleyemeyiz bence bütün dünyada genelde ne oluyor ne bitiyor bunlar önemli. Ons altının bir hesaplama yöntemi vardır; Ons ve dolar birlikte hareket ederse yukarı bir ivme kazanır, Onsta bir gerileme dolarda bir çıkış olursa aynı kalır, Onsta düşüş ve dolarda düşüş olursa birazcık gerileme olur. Hesaplama yöntemi biraz farklıdır sadece dolar arttığı için altın artmayabilir, sadece dolar düştüğü içinde altın düşmeyebilir” ifadelerine yer verdi.

Dövizle ilgili yorumlarını belirten esnaf dolarda bir süre hareketlilik olmayacağını ve Euro'nun parite olarak değer kazanacağını söyledi.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve 26 Temmuz akşamı saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

FED HAZİRAN FAİZ KARARI TAHMİNLERİ NEDİR?

ABD Merkez Bankası (Fed) 15 ay sonra ilk kez politika faizini sabit tuttu.

Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığında tuttu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan artıracağı öngörülüyor.

Karar sonrası düzenlediği basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon baskısının yüksek olmaya devam ettiğini söyledi. Powell, "Neredeyse tüm Fed yetkilileri, enflasyonu zamanla yüzde 2'ye düşürmek için bu yıl bazı ek faiz artışlarının uygun olacağını düşünüyor." dedi.