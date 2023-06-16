Merkez Bankası, Haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre, katılımcıların 2023 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 23,09 TL iken, bu anket döneminde 26,18 TL oldu.ANKARA (İGFA) - Piyasanın yıl sonu dolar/TL beklentisi ile enflasyon beklentisinde artış gözlendi.

Merkez Bankası'nın Haziran ayı piyasa katılımcılarının anketinden yola çıkarak yayımladığı verilere göre, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 24,61 TL ve 28,99 TL olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası'nda bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,5 iken bu anket döneminde yüzde 17,56 oldu.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,17 iken, bu anket döneminde yüzde 38,55 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,84 iken, bu anket döneminde yüzde 30,65 olurken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,74 ve yüzde 18,12 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.