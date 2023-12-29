Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de Türk askerlerine karşı gerçekleştirilen saldırıların planlayıcılarından biri olarak belirlenen PKK/YPG'nin sözde Tabka sorumlusu Ömer Abdullah El Dahham'ı etkisiz hale getirdi. MİT, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatları bölgelerinde faaliyet gösteren PKK/YPG'nin sözde Tabka sorumlularından Abu Dahham'ı belirlediği özel bir ekip tarafından yakından takibe aldı. Dahham'ın faaliyetleri titiz saha çalışmaları sonucunda adım adım izlendi ve Tabka şehrinde gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Ömer Abdullah El Dahham, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Suriye'nin Tabka şehrindeki sözde istihbarat biriminde sorumlu seviyede faaliyet gösteriyordu. 2017 yılından itibaren Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat alanlarında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgelerine yönelik saldırı girişimlerinde organizasyon ekibinde aktif rol alıyordu.