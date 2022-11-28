İnegölspor-Amed maçı öncesi, İnegöl’ü karıştırmak isteyen PKK İnegöl’de sahte, eylem yaptık açıklaması gerçekleştirdi.

Yaptığı terör eylemleri ile ülkede düzeni ve güven ortamına zarar vermek isteyen hain terör örgütü yaptığı yalan açıklamalarla da İnegöl’ü karıştırma çabasında.

Genelde PKK’nın orman yakma eylemlerinde kullandığı ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifinin’ yaptığı açıklamada “20 Kasım’da Bursa’nın İnegöl ilçesinde Türk faşistlerine ait 1 mobilya fabrikasına birimlerimiz el yapımı patlayıcılarla sabotaj düzenlemiş, alevler arasında kalan fabrikayı kullanılmaz hale getirmiştir.”

O GÜN SANAYİDE YANGIN OLMADI

Öte yandan resmi makamlardan elde edilen bilgilere göre Pazar günü İnegöl’de belirtildiği şekilde bir yangın meydana gelmedi.

ATEŞİN ÇOCUKLARI PKK’YI DOLANDIRMIŞTI

Geçtiğimiz Ekim ayında Antalya’da sabotaj hazırlığında yakalanan teröristlerden M.U., geçmiş yıllardaki orman yangını görüntülerini montajlayarak kendisi tarafından yeni yapılmış gibi gösterdiğini, bu şekilde PKK’dan para aldığını anlattı.

İNEGÖL’Ü KARIŞTIRMAK İSTEMİŞLERDİ

PKK’nın tamda bu açıklamayı hafta sonu oynanan İnegölspor-Amed maçı öncesi yapması ise, İnegöl’de bir karışıklık çıkartmak ve toplumsal bir olaya neden olmak istemişti.

PKK’NIN İSTEDİĞİ OLMADI

İnegöl-Amed maçında karışıklığa neden olmak isteyen hain terör örgütünün beklentisi boşa çıktı. Hafta sonu oynanan İnegölspor-Amed maçında hiçbir tribün olayı ve toplumsal bir olay gerçekleşmedi.