Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin maliye yapılanması sözde sorumlularından 'Viyan' kod adlı Remziye Altığ'ı, Suriye’nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi. MİT'in yaptığı hassas saha çalışmalarında Remziye Altığ'ın örgütün üst düzey kadrolarından aldığı talimatlar doğrultusunda Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. MİT tarafından görevlendirilen özel ekip, terörist Remziye Altığ'ı yakın takibe aldı. Altığ, Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. 'Viyan' kod adlı terörist, 2016 öncesinde Türkiye'de örgütsel faaliyetler yürüttü. Mersin'de PKK/KCK'nın gençlik yapılanması tarafından düzenlenen gösterileri organize etti. Örgütün eylemsel planlamalarında yer aldı. 2016'da örgütün kırsal kadrosuna katılım yaptı. Suriye alanındaki faaliyetlerinde yer aldı. Daha sonra PKK/YPG'nin mali yapılanması içerisinde sözde sorumlu seviyede faaliyet göstermeye başladı.