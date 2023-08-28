“Sporun Başkenti Kocaeli” vizyonuyla kentte hareket katan Büyükşehir, 7 gün gün süren Kocaeli Plaj Şenliklerine ev sahipliği yaptıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Sporun Başkenti Kocaeli” vizyonu doğrultusunda birbirinden farklı gençlik ve spor organizasyonları düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda organize edilen Kocaeli Plaj Şenlikleri kente renk ve heyecan kattı. Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili’nde düzenlenen spor etkinlikleri çekişmeli ve bir o kadar da heyecanlı maçlara sahne oldu. 7 gün boyunca futbol ve voleybol branşlarındaki yeteneklerini sergileyen gençler unutamayacakları anlar yaşadı.

KOCAELİ GENÇLİĞİ BU ŞENLİKTE BULUŞTU

Kocaeli Plaj Şenliklerine gençler büyük ilgi gösterdi. Buna göre voleybol branşında erkeklerde 46 takım 92 sporcu, kadınlarda ise 36 takım 72 sporcu organizasyona katılım sağladı. Futbolda ise 96 sporcudan oluşan 12 takım kıyasıya bir mücadeleye tutuştu. Oyuncular gerek müthiş smaçları gerekse attıkları şık gollerle izleyenleri adeta büyüledi.

Kocaeli Plaj Şenlikleri ilk günden son güne kadar heyecanlı anlarıyla yaza damga vurdu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da müsabakalarda sporcuları yalnız bırakmadı. Final organizasyonunda gösteri maçına çıkan Başkan Büyükakın, voleybol ve futboldaki yeteneğiyle izleyenlerden büyük alkış aldı. Sporcular, kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.