Kocaeli’de 7 gün boyunca düzenlenen plaj şenliklerine katılan 260 sporcu, futbol ve voleybol branşlarında kıyasıya yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte, dereceye giren takımlara toplam 169 bin TL’lik spor hediye çeki verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, birbirinden farklı gençlik ve spor organizasyonları düzenlemeye devam ediyor. Büyükşehirin organize ettiği Kocaeli Plaj Şenlikleri, kente renk ve heyecan kattı. Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili’nde düzenlenen spor etkinlikleri çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne oldu. 7 gün boyunca futbol ve voleybol branşlarındaki yeteneklerini sergileyen gençler unutamayacakları anlar yaşadı. Kocaeli Plaj Şenliklerine gençler büyük ilgi gösterdi. Buna göre voleybol branşında erkeklerde 46 takım 92 sporcu, kadınlarda ise 36 takım 72 sporcu organizasyona katılım sağladı. Futbolda ise 96 sporcudan oluşan 12 takım kıyasıya mücadeleye tutuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da müsabakalarda sporcuları yalnız bırakmadı. Final organizasyonunda gösteri maçına çıkan Başkan Büyükakın, voleybol ve futboldaki yeteneğiyle izleyenlerden büyük alkış aldı. Sporcular, kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

Organizasyonda başarılı olan sporcuların madalyaları ve kupaları takdim edildi. Plaj Voleybolu Şampiyonası’nda kadınlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren takımlardan birinciye 15 bin TL, ikinciye 12 bin TL, üçüncüye 10 bin TL, Plaj Futbolu Şampiyonası’nda ise erkekler kategorisinde dereceye giren takımlardan birinciye 40 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye ise 25 bin TL olmak üzere toplam 169 bin TL’lik spor hediye çeki verildi.