EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonları'nda Hollanda ve Macaristan şampiyon oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Türkiye Hentbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonları, İnciraltı Spor Tesislerinde oynanan final maçları ile tamamlandı.

Kızlar ve erkeklerde Türkiye dahil 15'er ülke takımı mücadele ettiği şampiyonanın kızlar finalinde Macaristan'ı 2-1 yenen Hollanda şampiyon olurken, erkekler finalinde İspanya'yı 2-0 yenen Macaristan şampiyon oldu.

Kızlarda üçüncülük maçında İspanya'yı 2-1 mağlup eden İsveç, erkeklerde ise Almanya'yı 2-0 yenen yine İsveç takımı üçüncü oldu.

U17 Kız Plaj Hentbolu Milli Takımımız bugün oynadığı sıralama maçlarında Polonya'ya 2-1, Fransa'ya 2-0'lık setlerle kaybederek şampiyonayı 12. sırada tamamladı.

U17 Erkek Plaj Hentbolu Milli Takımımız ise Bulgaristan ile oynadığı sıralama maçını 2-1'lik setlerle kaybederek şampiyonayı 14. sırada bitirdi.

Final maçlarının ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara ödüllerini Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, EHF'nin Plaj Hentbolundan Sorumlu Yönetim kurulu Üyesi Gabriella Horváth, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge ve İzmir B.B. Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman takdim etti.