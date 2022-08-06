

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri şahısların çantasında telefon ve bir miktar para ele geçirdiler. Telefon ve paralar sahiplerine teslim edildi.

Polis ekipleri devriye atarken Osmaniye mahallesi Altay Caddesi üzerinde yürüyen 2 şüpheliyi fark ettiler. Şüpheliler Eyüp Ç.(18) ve Derviş Y.(17)'nin üzerinde yapılan aramada çanta içerisinde 1 adet telefon ve bir cüzdan içerisinde 3 bin 700 TL bulundu. Yapılan incelemede para ve telefonun çalıntı olduğu tespit edildi.

2 şahıs gözaltına alınırken, telefon sahibi Nigar İ.'ye, paralar ise Mustafa S.'ye teslim edildi. Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.