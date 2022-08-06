Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Montaj video' davası Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Montaj video' davası


İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri şahısların çantasında telefon ve bir miktar para ele geçirdiler. Telefon ve paralar sahiplerine teslim edildi. 
Polis ekipleri devriye atarken Osmaniye mahallesi Altay Caddesi üzerinde yürüyen 2 şüpheliyi fark ettiler. Şüpheliler Eyüp Ç.(18) ve Derviş Y.(17)'nin üzerinde yapılan aramada çanta içerisinde  1 adet telefon ve bir cüzdan içerisinde 3 bin 700 TL bulundu. Yapılan incelemede para ve telefonun çalıntı olduğu tespit edildi. 
2 şahıs gözaltına alınırken, telefon sahibi Nigar İ.'ye, paralar ise Mustafa S.'ye teslim edildi. Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.