Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kurban pazarında vatandaşları parada sahtecilik, tırnakçılık ve tantanacılık gibi suçlara karşı bilgilendirdi.

Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce kurban pazarında alıcı ve satıcılara yönelik para alışverişi sırasında ortaya çıkabilecek olan, parada sahtecilik, tırnakçılık, tantanacılık ve yankesicilik gibi suçlara maruz kalmamaları adına bilgi verdi. Tek tek kurban satış alanını gezip hem orada bulunan esnafa, hem de kurban satın almak için gelen vatandaşa bilgi veren polis ekipleri, ardından konu ile ilgili hazırlanmış olan bilgi broşürlerini dağıttı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri esnafa yaptığı bilgilendirme esnasında, bayram günlerinde oluşabilecek yoğunluklarda dolandırıcılığa, tantanacılığa ve tırnakçılığa maruz kalmamaları adına banka hesabına havale yoluyla paralarını almalarını önerdi. Diğer taraftan ise elden alınan paraları dikkatlice tek tek saymaları gerektiği belirtildi.