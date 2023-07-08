İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bayrampaşa Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, şehit olan polis memurunun kızının düğününe katıldı. Polis araçlarıyla konvoy yapılarak çifte eşlik edildi ve yalnız olmadıkları hissedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bayrampaşa Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri geçirdiği trafik kazasında şehit olan Muzaffer Paleçiç’in kızı Derya Paleciç ile polis memuru İsmail Kaya’nın nikah törenine katılım sağladı. Gelin alma töreni ile Eyüpsultan Belediyesi Osmanlı Nikâh Salonu’nda gerçekleşen nikaha İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Afacan’ın da şahitliği ile ilçe personeli katıldı. Gelin çıkarmanın akabinde polis araçlarıyla konvoy yapılarak çifte eşlik edilirken, bu mutlu günlerinde yalnız olmadıkları, mensubu bulundukları teşkilatın yanlarında olduğu hissettirildi.