Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı’nın 179. Kuruluş Yıl Dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle Şehit Hamdibey Meydanında Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunma Töreni düzenlendi.
Edremit İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer tara Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ı okundu.
Törene Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, siyasi parti ve oda temsilcileri, daire amirleri ve emniyet mensupları katıldı.
Kaynak: iha