Sakarya’da polis ekipleri, yeni eğitim ve öğretim döneminde üniversite çevresinde geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Üniversite ve öğrenci yurtları çevresinde araç denetimi yapan ekipler, bölgede adeta kuş uçurtmadı.

Üniversitelerin eğitim öğretime başlaması neticesinde öğrencilerin korunması ve huzur ile güvenliğin sağlanması gayesiyle Sakarya’da polis ekipleri geniş çaplı uygulama gerçekleştirdi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Serdivan ilçesinde üniversite ve öğrenci yurtları bölgesinde araç denetimi yapan ekipler bölgede adeta kuş uçurtmadı. Üniversite çağındaki gençlerin korunması ve şehir genelinde mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasına yönelik uygulamaların süreceği bildirildi.