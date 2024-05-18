Arnavutköy’de polis ekiplerine ateş açarak hayatını kaybeden şahsın cinsel organında gizlediği tespit edilen 16 parça eroin ele geçirildi.

Olay, Taşoluk Mahallesi Candaner Sokak’ta meydana gelmiş, polis ekipleri Kavakdibi Sokağı üzerinde bulunan metruk binayı uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili kontrole gitmişti. Bina çevresinde çalışma yapan ekipler vatandaştan gelen beyan üzerine yabancı araçlar üzerinde kimlik kontrolü yapmak istemiş bu sırada sokakta araç içinde bulunan 2 şüpheli polisi görünce silah çekerek kaçmak istemişti. Polis ekipleri ile şüpheliler arasında çatışma çıkarken, olayda Erhan K. isimli şüpheli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Hakan Ç. isimli şüpheli ise tedavi altına alınmıştı.

Hayatını kaybeden Erhan K.’nın kaldırıldığı hastanede müdahale sırasında cinsel organında uyuşturucu madde bulunduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından ölen şahsın cinsel organında sakladığı satışa hazır vaziyette 16 parça eroin ve olay sırasında kullandıkları 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Konuya ilişkin ekiplerin çalışmaları ise sürüyor.