Kocaeli’nin İzmit ilçesinde arkadaşlarından haber alamayan vatandaşların ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Polis ekiplerinin adreste yaptığı incelemede Hasan Ceylan’ın sevgilisi Gözde Vural’ı tabancayla başından vurarak öldürüp aynı tabancayla intihar ettiği öğrenildi.

Olay, İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi, Ağlayan Uluçınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ceylan (32) ve sevgilisi Gözde Vural’ın (34) arkadaşları, kendilerinden 2 gündür haber alamayınca polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri, belirtilen adreste çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Hasan Ceylan ve Gözde Vural’ın (34) başlarından vurulmuş halde yerde kanlar içinde hareketsiz yattığı görüldü. Yapılan incelemede Hasan Ceylan’ın sevgilisi Gözde Vural’ı tabancayla başından vurup sonra da kendi başına sıkıp intihar ettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.