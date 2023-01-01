

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekiplerinin durdurduğu aracın kadın sürücüsü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekipleri, Sinanbey mahallesi Yenişehir caddesi üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar.

Ekipler şüphelendikleri 81 ACL 524 plakalı otomobili durdurdular. Sürücü Pınar D.(30)'nin alkollü olduğundan şüphelenen ekipler, alkol testi yapmak istediler. Alkolmetreye üflemeyen kadın sürücü, "Ben bronşiti olan bir insanım. Ben bilmiyorum üflemeyi. İlk defa alkol muayenesine geldim." dedi. Ekiplerin nasıl alkol testi yapılacağı konusunda uygulamalı göstermesine rağmen, testi yapamayan kadın sürücü, bir anda tepki göstermeye başladı. Yaşanan gerginliğe erkek arkadaşı da katıldı. Polis ekiplerine üzerine yürüyen çift, ekipler tarafından zorlukla sakinleştirildi. Polislere tepki gösteren sürücü Pınar D., "Bende şuan buraya Jandarmayı çağırıyorum. Sen polissen senin üstün Jandarma demi." diyerek tepki gösterdi. Sürücüye alkol testini reddetmekten 5 bin 96 TL cezai işlem uygulanırken, 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.