9 Ağustos'ta bir restoranın önünde bulunan otomobilin çalınması sonucunda meydana gelen olayda, şüpheliler kendilerini durdurmaya çalışan vale Ogün Tekin'i öldürerek kaçtılar.

Polisin yürüttüğü çalışmalar sırasında, 22 Ağustos'ta saat 12.30 civarında Arnavutköy'de şüpheli bir araç fark edildi. Ancak aracın "dur" ihtarına uymaması üzerine polis ekipleri ile arasında kovalamaca başladı.

Kovalamaca Hadımköy'e kadar devam etti ve burada polis ekipleri şüphelilerin bulunduğu aracın lastiklerini patlattı. Şüpheliler, Hadımköy'deki bir fabrikanın önünde aracı terk edip kaçmaya devam ettiler. Bu sırada yolun kenarında bulunan bir kamyoneti gasbederek kaçışlarına devam ettiler.

Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerle polis ekipleri arasındaki çatışma yaşandı. Polis aracı 7 mermi isabet alsa da, ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalara hız verdi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin rotasının Çatalca istikametine doğru olduğu tespit edildi. Bu bilgi doğrultusunda polis ekipleri, olası güzergahları titizlikle inceledi. Plaka Tanıma Sistemi (PTS), güzergah boyunca bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini izleyerek önemli bir katkı sağladı. Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin izlerinin Lüleburgaz'a kadar sürüldüğü belirlendi.

Toplamda 7 kişinin 201 ayrı suç kaydına sahip olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, şüphelilerin muhtemel saklandığı adresi belirleyerek bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, Cebrail ve Mikail Erdem (her ikisi de 20 yaşında), Baran Polat (25), Yakup Yıldırım (23), Murat Erden (24), Serbest Çelebi (23) ve bu şahıslara ev kiralayan B.S. (34) gözaltına alındılar. Cebrail Erdem'in 48, ikiz kardeşi Mikail Erdem'in 87, Baran Polat'ın 7, Yakup Yıldırım'ın 27, Serbest Çelebi'nin 15, Murat Erden'in 15 ve evi kiralayan B.S.'nin ise 2 ayrı suç kaydı bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, gözaltına alınan şüphelilerden Murat Erden ve Serbest Çelebi'nin 18 Mayıs'ta Esenyurt'ta meydana gelen bir cinayete karıştıkları ve bu nedenle kendilerine yönelik arama kararı bulunduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin evlerinde gerçekleştirilen aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Ayrıca, Arnavutköy'de polisten kaçarken ekiplere ateş açılan araçta Mikail Erdem, Cebrail Erdem ve Murat Erden'in birlikte bulunduğu tespit edildi. Bu üç şüphelinin Lüleburgaz'a birlikte kaçtığı belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecekler.