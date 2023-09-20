Edirne’de polisin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçan göçmen kaçakçısı şüphelinin kullandığı panelvan aracın cami bahçesine uçma anı kameraya yansıdı.

Edirne’de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücüler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kaçan araçlardan göçmen kaçakçısı şüphelinin kullandığı panelvan araç, kontrolden çıkarak Çakır Ağa Camii’nin bahçesine uçtu. Bir diğer araç ise caminin duvarına çarpıp uçmaktan son anda kurtuldu. Kazadan yara almadan kurtulan panelvanın sürücüsü ile diğer aracın sürücüsü polis ekiplerinin kovalamacası sonucu kıskıvrak yakalandı.

Kazanın yaşandığı anda polis ekipleri ile bir araç arasında daha kovalamaca yaşandı. Durdurulan araçta 9 kaçak göçmen yakalandı. Araçların sürücüleri ve göçmenler Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kameraya yansıdı

Kaçan panelvanın cami bahçesine uçma anı KGYS kameralarına yansıdı. Görüntülerde aracın çok süratli olduğu ve cami duvarına çarpıp ardından uçtuğu anlar yer aldı. Bir diğer şüpheli aracın sürücüsünün ise kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

Şehri terk edemeden yakalandılar

Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının itirafta bulunduğu ve göçmenleri kent merkezinde indirdikten sonra kaçarken yakalandıkları yönünde ifade verdikleri öğrenildi.