Kız arkadaşına ve kız arkadaşının babasına demir levye ile saldıran suçlu şahıslar, 41 AGR 737 plakalı motosikletleriyle olay yerinden kaçmaya başladılar. Ancak, bu korkunç olayın ardından yaşanan gelişmeler oldukça dramatikti. İhbar sonrası, kaçan şüphelilerle Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri arasında gerilim dolu bir kovalamaca başladı. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına rağmen şüpheliler, durmayarak kaçmaya devam ettiler. Polisler, şahıslara uyarı atışları yapmak zorunda kaldılar.

Ancak G.A. ve İ.M.T., tehlikeli bir şekilde Yünsa Kavşağı'ndan Cezaevi Kavşağı istikametine ters yöne girdiler. Motosikletin sürücüsü, yolun kendilerine kapatıldığını fark edince ani bir manevra yapmaya çalıştı. Motosikletin kontrolü sürücüden çıktı ve motosiklet devrildi. Bu sırada, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ait araca çarptılar.

Kaza sonucu, motosiklet üzerinde bulunan İ.M.T. yara almadan kurtulurken, G.A. ağır bir şekilde yaralandı. Hastaneye hızla sevk edilen G.A., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yapılan otopsi sonucunda G.A.'nın vücudunda kurşun izine rastlandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Olayın ardındaki nedenler ve tüm tarafların sorumluluğu netleştirilmeye çalışılıyor.