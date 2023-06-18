Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde polis ekiplerinden kaçmaya çalışan şüpheli bir okulun bahçe duvarına çarparak durabildi.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Kazımdirik-Turan Mahallesi 1. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan A.A., idaresindeki 59 AGV 785 plakalı ticari araçla Talatpaşa İlkokulu’nun bahçe duvarına çarptı. Yakalanan şüphelinin ehliyetsiz ve alkollü olduğu, ayrıca hırsızlık suçundan aranmasının bulunduğu ortaya çıktı. Araç içerisinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Ruhsatsız silah incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Şüpheli A.A. gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.