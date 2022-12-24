Polisten kaçtı, evinde yakalandı

Polisin dur ihtarına uymayıp kaçarken park halindeki araca çarpan alkollü sürücü, evinde yakalandı.

Olay Yenice mahallesi Mustafa bey caddesi üzerinde meydana geldi. Devriye atan polis ekipleri, şüphelendikleri 16 AHZ 797 plakalı otomobili durdurmak istediler. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. Kaçarken park halindeki araca çarpan sürücü, hızla yoluna devam etti. Kovalamacada kaçan sürücü, izini kaybettirdi. O sırada ekipler, aracın plakasından sürücünün ikametini tespit ettiler. İkamete giden ekipler, araştırma sırasında otomobili ikametin arkasında park halinde buldular. Sürücü de yakalandı. Yapılan alkol testinde 0.82 promül alkollü olduğu tespit edilen sürücüye Ümit Y.'ye, dur ihtarına uymamaktan 427 TL, 2. Kez alkollü araç kullanmaktan 2 bin 287 TL, Ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.