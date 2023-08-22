Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Halk Oyunları Topluluğu, Polonya’da gerçekleştirilen ve yerli halkın yanı sıra binlerce turistin de yoğun ilgi gösterdiği Poznan Festivali’ne damga vurdu.

Polonya’nın geleneksel etkinliklerinden olan Poznan Festivali, dünyanın farklı ülkelerinden gelen binlerce katılımcıyla birlikte 8-16 Ağustos tarihleri arasında yeniden düzenlendi. Türkiye’yi temsil eden tek Üniversite grubu olarak festivaldeki yerini alan BUÜ Halk Dansları Topluluğu Artvin, Zeybek, Halay, Horon tarzı oyunları ile organizasyona büyük bir renk kattı.

Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Nazım Gürak yönetimindeki topluluk, 28 öğrenci, 3 müzisyen olarak festivaldeki yerini aldı. Her gün farklı performanslar sergileyen grup, hem Polonya halkının hem de festivale katılan diğer ülkelerin beğenisini kazandı. Televizyon ve radyo programlarına da katılan grup, Türk halk kültürüne dair bilgiler sundu. Topluluk, aynı zamanda Festival Komitesi tarafından katılan ülkelerden en başarılı olana verilen "Festival Özel Sertifikasını" almayı da başardı.

Arjantin, Fransa, Kostarika, Ukrayna, Hindistan ve Polonya’dan gelen gruplarla birlikte festivalde yer alan Türk grubu, Poznan dışında, Kornik, Gniezno, Lusowo, Slupca ve Screniawa gibi kasabalarda da gösteriler sundu. Ayrıca BUÜ Halk Dansları Topluluğu, bu bölgelerde gösteri yapan ilk Türk grubu olmanın da gururunu yaşadı.