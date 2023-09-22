Seslendirdiği şarkılarla büyük beğeni toplayan Derya Uluğ, 1 Ekim Pazar günü İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda, 31 Ekim’de ise İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde dinleyicileri ile buluşacak.

Güçlü sesi ve enerjik sahne performansıyla son zamanların en dikkat çeken yorumcuları arasında yer alan Derya Uluğ, İzmir ve İstanbul’da sahne alacak. 1 Ekim’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda, 31 Ekim’de ise İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşecek konserlerin biletleri Türkiye’nin lider etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışta.

"Sana Çıkıyor Bütün Yollar", "Hadi Çal", "Nefes, Yansıma"nın da olduğu hit şarkılarıyla dinleyicilerin beğenisini kazanan Derya Uluğ, en güzel şarkılarını İzmir ve İstanbul’daki sevenleriyle birlikte söyleyecek.