Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi (PORSAB)’da altyapı çalışmaları devam ediyor.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ve OSB Müdürü Muammer Yıldırım, PORSAB yapımı devam eden yağmur suyu, kanalizasyon, su şebeke hattı ve elektrik altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Konumu gereği PORSAB’ın bölgedeki yatırımcılar tarafından çok tercih edildiğini belirten Kaymakam Altay, bölgede yapımı devam eden fabrikaların Pazaryeri ilçesinde iş istihdamı konusunda sıkıntılarını gidereceğini aktardı.

PORSAB’da bulunan bazı altyapı eksikliklerin yapılan çalışmalarla tamamlanacağını vurgulayan Kaymakam Altay, “Yapımı devam eden yağmur suyu, kanalizasyon, su şebeke hattı ve elektrik altyapı çalışmalarını yerinde inceleyip çalışmalar hakkında firma yetkililerinden bilgiler aldık. Pazaryeri ilçemize desteklerinden dolayı Bilecik Valimiz Sayın Dr. Kemal Kızılkaya’ya teşekkür ediyorum” dedi.