Portekiz temsilcisi Porto, 25 yaşındaki santrfor Fran Navarro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Porto, gelecek sezon için kadro takviyelerine devam ediyor. Mavi-beyazlılar, 25 yaşındaki İspanyol santrfor Fran Navarro ile 2 yıllığına anlaşma sağlandığını bildirdi. Navarro transfer sonrası yaptığı açıklamada, Porto gibi bir kulüpte oynamayı sürekli hayal ettiğini dile getirdi.

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25 yaşındaki golcü futbolcu, geride kalan sezonda Portekiz ekibi Gil Vicente’de çıktığı 34 lig maçında 17 gol, 2 asist üretti.