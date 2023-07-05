Portekiz temsilcisi Porto, 25 yaşındaki santrfor Fran Navarro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Porto, gelecek sezon için kadro takviyelerine devam ediyor. Mavi-beyazlılar, 25 yaşındaki İspanyol santrfor Fran Navarro ile 2 yıllığına anlaşma sağlandığını bildirdi. Navarro transfer sonrası yaptığı açıklamada, Porto gibi bir kulüpte oynamayı sürekli hayal ettiğini dile getirdi.

25 yaşındaki golcü futbolcu, geride kalan sezonda Portekiz ekibi Gil Vicente’de çıktığı 34 lig maçında 17 gol, 2 asist üretti.