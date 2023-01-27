İnegöl Posoflular Derneği tarafından 2022-2023 Eğitim yılı içinde toplam 100 üniversite öğrencisine 584 bin liralık burs desteği sağlandığı açıklandı.



İnegöl Posoflular Derneği, eğitim yardımları kapsamında önemli bir projeye imza attı. 2022-2023 Eğitim yılı içinde toplam 100 üniversite öğrencisine 584 bin liralık burs desteği sağlandığı açıklandı.



Dernek Genel sekreteri Enver Ergün, Basın ve sosyal medya sorumlusu Mustafa Değirmenci tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“2022-2023 Eğitim Yılı için 100 üniversite öğrencimize yıllık 5.840 lira (kişi başı) Toplamda 584.000 lira derneğimiz aracılığıyla Hayırsever,yurtdışı hemşeri ve vakıflarımızın desteği ile burs imkânı sağlanmıştır. Yardımda bulunan, emeği geçen tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz.