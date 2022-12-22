İnegöl Posoflular Derneği, 1990-1992 yılları arasında Posof’ta Kaymakamlık yapan ve ilçe halkı tarafından sevilen Ahmet Kurt için vefa gecesi düzenledi.

İnegöl Posof Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde düzenlenen programa, Dernek Başkanı Mahsuni Canbay, Emekli Bursa Vali Yardımcısı Ahmet Kurt, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, Bursa Büyük Şehir Belediye Başkan Vekili Turgay Yel, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, Bursa Ardahan Dernekler Federasyon Başkanı Zekayi Aydın ve İnegöl’de yaşayan Posoflular yoğun katılım gösterdi.

Düzenlenen vefa gecesi ile alakalı açıklamalarda bulunan İnegöl Posof Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mahsuni Canbay şu ifadeleri kullandı;

POSOFLULAR VEFALIDIR

“1990-1992 yılları arasında Posof ilçemizde kaymakamlık yapan ve bölge insanı tarafından taktir toplayan Ahmet Kurt için İnegöl’de yaşayan Posoflularla beraber vefa gecesi düzenledik. Sağ olsun hemşerilerimiz programımıza yoğun bir katılım gösterdiler. Posoflular kendilerine yapılan hizmeti gören vefalı bir topluluktur. Bizde bugün bu vefa örneğini hemşerilerimiz ile birlikte göstermiş bulunuyoruz. İnegöl'de 40 bin nüfusa yakın hemşerimizin şehrimizin gelişimine ve büyümesine büyük ölçekte katkı sağladığı. İnegöl’de yaşayan Posoflular olarak gerek hemşerilerimiz gerek diğer sivil toplum kuruluşları ile birlik, beraberlik içerisinde şehrimize değer katmaya, üretmeye ve kültürler arası etkileşimi arttırmaya gayret gösteriyoruz. Huzur barış ve güven içerisinde yaşadığımız İnegöl’e hizmet eden tüm yöneticilerimize, STK'larımıza kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum."

KİTAP TANITIMI YAPILDI

Yöresel yiyeceklerin ikram edildiği program Bursa Vali Yardımcılığından emekli olan Ahmet Kurt'un kendi kaleminden yazmış olduğu kitabının tanıtımı ve aşık kültürünün yaşatılması adına bölge halkı tarafından tanınan aşıkların ezgileri ile son buldu.