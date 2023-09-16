TOFAŞ Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde karşı karşıya geldiği Bursaspor İnfo Yatırım’ı 92-85’lik skorla mağlup etti.BURSA (İGFA) - Yeni sezon hazırlıklarına Antalya kampı sonrası 3. etap çalışmalarıyla devam eden TOFAŞ, 7. hazırlık maçında Bursaspor İnfo Yatırım ile karşı karşıya geldi. Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde oynanan maça Cassius Winston, Caleb Homesley, Tolga Geçim, Luke Maye, Ege Demir beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler ilk basketini Caleb Homesley ile buldu. Luke Maye, Cassius Winston, Caleb Homesley ve Tolga Geçim’in sayılarıyla maça 16-0’lık seri ile giren ev sahibi takım, rakip sayılarına Tolga Geçim, Cassius Winston ve Ege Demir ile karşılık vererek ilk çeyreği Özgür Cengiz’in serbest atış sayılarıyla 27-18 önde kapattı.

İkinci periyota da Omar Prewitt’in basketiyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Zeljko Sakic’in elinden bulduğu sayılarla 14. dakikada farkı çift hanelerde tuttu: 37-29. Caleb Homesley, Ege Demir ve Cassius Winston ile skor bulmaya devam eden Mavi Yeşilliler, Caleb Homesley’in son saniye basketiyle soyunma odasına 54-42 üstün girdi.

Üçüncü çeyreğe Ege Demir’in alley-oop smacıyla başlayan TOFAŞ, Omar Prewitt ve Özgür Cengiz’in basketleriyle 25. dakikada skoru 63-50 yaparken, Omar Prewitt’in üçlüğü 27. dakikaya girerken farkı 16’ya çıkardı: 66-50. Zeljko Sakic ve Ege Demir ile sayılar bulmaya devam eden TOFAŞ, son çeyreğe 71-61 üstünlükle girdi.

Dördüncü periyotun başında Luke Maye ve Caleb Homesley’in üçlükleriyle farkı yeniden 16’ya (79-63) çıkaran TOFAŞ Basketbol Takımı, rakibe 8-0’lık seri verince bitime 6.30 kala fark 8’e indi: 79-71. Bu seriye Ege Demir’in smacıyla son veren ev sahibi takım, rakip sayılarına engel olamayınca bitime 4 dakika kala fark 2’ye indi: 81-79. Caleb Homesley ve Omar Prewitt’in üçlükleriyle son 2 dakikaya girerken üstünlüğü 89-83 elinde tutan TOFAŞ, parkeden 92-85 galip ayrıldı.

Bursaspor İnfo Yatırım karşısında TOFAŞ’ta Caleb Homesley 22 sayı-8 asist-2 ribaund ile maçın en skorer ismi olurken; Ege Demir 15 sayı-7 ribaund-2 asist; Cassius Winston 13 sayı-3 ribaund-1 asist; Omar Prewitt 12 sayı-5 ribaund-1 asist; Zeljko Sakic 10 sayı-2 ribaund-2 asist ile oynadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında 20-23 Eylül tarihlerinde Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’na ev sahipliği yapacak. Mavi Yeşilli takım, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak hazırlık turnuvasındaki ilk maçında 20 Eylül Çarşamba günü saat 19.00’da Darüşşafaka Lassa ile kozlarını paylaşacak. Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş’ın anısına her sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen organizasyona bu yıl ev sahibi TOFAŞ'ın yanı sıra Bahçeşehir Koleji, Bursaspor İnfo Yatırım, Çağdaş Bodrumspor, Darüşşafaka Lassa ve Galatasaray NEF takımları katılacak.