Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin heyecan dolu bekleyişi sona erdi. Yeni sezonun kura çekimi gerçekleşti ve takımların kaderleri belirlendi.

Bursaspor İnfo Yatırım, yeni sezonun açılışını heyecan dolu bir mücadeleyle yapmaya hazırlanıyor. İlk maçlarında, parkede büyük bir mücadele verecekleri Türk Telekom'un konuğu olacaklar. Basketbol tutkunlarının merakla beklediği bu karşılaşma, sezonun başlangıcına heyecan katacak.

Bursa'nın bir diğer gururu Tofaş ise sezonun ilk adımlarını kendi sahasında atacak. Samsunspor'u konuk edecekleri maçla birlikte, taraftarlar sezonun neşesi ve umuduyla tribünleri dolduracaklar. Tofaş, taraftarlarının desteğiyle yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

2023-2024 sezonu için geri sayım başladı. Basketbolseverler, 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında başlayacak olan bu heyecan dolu sezonla birlikte, parkede nefes kesen mücadelelere tanıklık edecekler. Takımlar arasındaki rekabetin yükseldiği, zaferlerin ve başarıların en yükseğe çıktığı bir sezon bizleri bekliyor.