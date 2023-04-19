ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Final ikinci maçında Galatasaray yarın Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Ümraniyespor: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Ümraniyespor: 0 (Maç devam ediyor)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Final ikinci maçında Galatasaray ile Fenerbahçe yarın saat 20.00’de Ahmet Cömert Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler evinde oynanan serinin ilk karşılaşmasını 84-60’lık skorla kazandı ve 1-0 öne geçti. Seride 2 galibiyete ulaşan ekip finalde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile mücadele edecek.

Galatasaray ile Fenerbahçe bu sezon 2’si normal sezon, 1’i de yarı final maçı olmak üzere 3 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler 3 müsabakadan da galip ayrılan taraf oldu.

Bu sezon Galatasaray 76.0 sayı, 36.7 ribaund ve 20.6 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Fenerbahçe de 87.6 sayı, 36.3 ribaund ve 24.7 asist ile oynuyor.