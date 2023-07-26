Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Basketbol Gençler Ligi (BGL) 2023-2024 sezonu için Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü İzmir Şubesiyle arasındaki işbirliğini uzattı.İZMİR (İGFA) - Bahçeşehir Koleji İzmir Kuzey Kampüsü Kurucusu Yücel Yücel ve Manisa BBSK Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun tarafından iki kurum arasındaki işbirliğini uzatan protokol imzalandı.

Bahçeşehir Koleji İzmir Kuzey Kampüsü Kurucusu Yücel Yücel, imza töreninde yaptığı konuşmada, “Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünü ve Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ederim. Gerçekten altyapılara, spora bu kadar hizmet veren bir Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de az gördüm” dedi. Yücel, A Takım düzeyinde FİBA Europe Cup’ta mücadele edecek olan Manisa BBSK ve Bahçeşehir Kolejiyle ilgili olarak da, “Umarım finalde Manisa ve Bahçeşehir oynar” açıklamasını yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Basketbol Gençler Ligi’nde (BGL) geçtiğimiz sezonun ardından 2023-2024 Bahçeşehir Koleji İzmir Şubesi olan işbirliğini uzatıldı. Tevfik Lav Spor Tesislerinde yapılan imza töreninde Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Bora Çaylan, Bahçeşehir Koleji İzmir Kuzey Kampüsü Kurucusu Yücel Yücel, Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun, Manisa BBSK Genel Menajeri Nihat Mala, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü İzmir Şube Sorumluları ve teknik ekibi de yer aldı. Yenilenen işbirliğiyle spor ve eğitimin bir arada sürdürülmesi noktasında önemli bir anlaşma devam etti.