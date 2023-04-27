Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 26’ncı hafta maçında Bahçeşehir Koleji ile deplasmanda karşılaşacak olan Potanın Tarzanları Başantrenör Hakan Demir yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Karşılaşma 1 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00’da oynanacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 1 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00’da deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak. Başantrenör Hakan Demir yönetiminde çalışmalarına devam eden Potanın Tarzanları, müsabakaya sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, “1 Mayıs’ta önemli bir maça çıkacağız. İlk yarıdaki maçta uzatmada elimizden kaçırdığımız rakibimizi deplasmanda mağlup etmek istiyoruz.

Teknik ekibimiz ve oyuncularımız karşılaşmaya çok iyi bir şekilde hazırlanıyor.

Süper Lig’e renk katan takımlardan ve şehirlerden biriyiz” dedi.