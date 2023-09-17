Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Ege Cup finalinde karşılaştığı Bahçeşehir Kolejine 85-77 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları Ege Cup hazırlık turnuvasının finalinde Bahçeşehir Koleji ile karşılaştı. Mücadeleyi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de eşi Şeyda Ergün ile birlikte tribünde takip etti.

Başkan Ergün’e, MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti. Maça iyi başlayan Potanın Tarzanları ilk periyodu 22-15, ilk yarıyı da 42-32 önde kapattı. Üçüncü periyot sonunda da 57-56 Manisa BBSK üstünlüğü vardı. Final periyodu sonunda 85-77’lik skorla Bahçeşehir Koleji maçtan galip ayrıldı.

SKOR DAĞILIMI

Pako Cruz 17 sayı, James Anderson 15 sayı, Emanuel Terry 13 sayı, Fatts Russell 11 sayı, John Roberson 10 sayı, Berkay Sinirlioğlu 4 sayı, Ayberk Olmaz 3 sayı, Ryan Luther ve Sinan Sağlam da 2 sayı ile maçı tamamladı.