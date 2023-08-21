Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, 2023-2024 sezonunda giyeceği beyaz formasını tanıttı. Formanın isimi ‘Beyaz Sevda’ olurken fotoğraf çekiminde yeni transferlerden Doron Russell ve Ryan Luther yer aldı.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına tüm hızıyla devam ederken yeni sezon formalarını da görücüye çıkartıyor.

Bu kapsamda ilk olarak bu sezon giyilecek olan beyaz formanın duyurusu yapıldı.

‘Beyaz Sevda’ ismi verilen formanın tanıtımında Doron Russel ve Ryan Luther yer aldı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Manisa için atan tertemiz kalpler, şehrin asi renkleri ve göğsünde Türk bayrağı ile… 2023-2024 sezonu formamız Beyaz Sevda!” denildi. Formaların yakında satışa çıkacağı da belirtildi.