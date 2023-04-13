Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Siper Ligi (BSL) 25’inci hafta maçında 16 Nisan Pazar günü saat 15.30’da İstanbul’da Darüşafaka ile karşı karşıya geleceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) 25’inci hafta maçında Potanın Tarzanları İstanbul temsilcisi Darüşafaka ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma 16 Nisan Pazar günü saat 15.30’da Volkswagen Arena’da oynanacak.

Başantrenör Hakan Demir yönetiminde hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, play-off oynamak için rakipleri arasında yer alan Darüşafaka’yı da yenmek için sahaya çıkacak. Oyuncuların üst üste alınan galibiyetler sonrasında morallerinin yerinde olduğu da antrenmana yansıdı.

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, takım olarak çok iyi bir hava yakaladıklarını belirterek, “Son 16 haftanın en başarılı takımları arasında yer alıyoruz. 16 maçta 9 galibiyet alarak sezon başındaki dezavantajımızı geride bıraktık. Bu süreçte Bahçeşehir Kolejine uzatmalarda, Konya’ya da son saniyede kaybettik. Ancak, çok iyi reaksiyon göstererek taraflı, tarafsız herkesin takdirini kazandık. Şimdi hedefimiz ilk sezonumuzda play-off oynamak. Bunun için de Darüşafaka deplasmanı bizim için çok önemli. Alacağımız bir galibiyet bizi çok farklı bir noktaya taşıyacak. Biz, teknik ekibimize ve oyuncu grubumuza güveniyoruz. Her zaman söylediğim gibi biz, bu ligde kalıcı olmaya geldik” dedi.