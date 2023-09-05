2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde çalışmalarını sürdürürken bugün Pınar Karşıyaka ile hazırlık maçında karşılaşacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu için hız kesmeden hazırlıklarına devam ediyor.

Yeşil-beyazlı takım Antalya’da Monaco ve Zenit’le oynadığı maçların ardından Manisa’ya döndü. Yeni transfer James Anderson da antrenmanda yer aldı.

Haftayı Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde haftayı çift antrenmanla açan Potanın Tarzanları 5 Eylül Salı günü Pınar Karşıyaka ile İzmir’de hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.