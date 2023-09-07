Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım Denizli’de 8-9 Eylül tarihlerinde iki hazırlık maçına çıkacak.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, Ağustos ayı ortasında başladığı yeni sezon hazırlıklarına hız kazandırdı. Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı takım hazırlık maçlarına da devam ediyor.

Bu kapsamda, Denizli’de Anım Hotel Up’ta iki hazırlık maçı oynayacak olan Tarzanlar, 8 Eylül Cuma günü Onvo Büyükçekmece, 9 Eylül Cumartesi günü ise ev sahibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile oynayacak. İki karşılaşma da saat 14.00’da başlayacak.