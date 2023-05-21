Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 30’uncu hafta mücadelesinde Galatasaray Nef’e 84-79’luk skorla mağlup oldu.MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 30’uncu hafta mücadelesinde Potanın Tarzanları Galatasaray Nef’in konuğu oldu. Sinan Ersen’den Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Kulüp Başkanı Bora Çaylan da yönetim kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde 24-16’lık skorla Galatasaray Nef’in üstünlüğü vardı. İkinci periyotta Pako Cruz ile etkili olan Potanın Tarzanları, 23-12’lik çeyrek skoruyla soyunma odasına 39-36 önde gitti. Üçüncü periyot başabaş bir oyuna sahne olurken 62-60’lık skorla Manisa BBSK’nın üstünlüğü vardı. Son ana kadar heyecanın düşmediği maçın sonunda 84-79’luk skorla Galatasaray Nef’in üstünlüğü vardı.

SKOR DAĞILIMI

Pako Cruz 22 sayı, John Roberson 18 sayı, Ricky Tarrant da 12 sayısı ile Potanın Tarzanlarında çift haneli skor üreten isimler oldular. OD Anosike 7 sayı, 16 ribaunt ve 6 asistlik performans sergiledi. Troy Selim Şav 6 sayı, Cecil Williams 5 sayı, Erdi Gülaslan 4 sayı, Mustafa Baki Görür 3 sayı, Berkay Sinirlioğlu 2 sayı ile sezonu noktaladı.