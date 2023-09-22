Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Pınar Cup’taki ilk maçında ev sahibi Pınar Karşıyaka’yı 93-90 mağlup etti.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, Pınar Cup’taki ilk karşılaşmasında ev sahibi Pınar Karşıyaka ile oynadı.

Karşılaşmayı Manisa BBSK Kulübü Başkanı Bora Çaylan da Yönetim Kurulu Üyeleri Engin Altun, Özcan Nalbantlar, Ali Caner Vatansever ve Akif Özer ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda takip etti. İlk çeyreği 25-24, ilk yarıyı da 50-45’lik skorla yeşil-beyazlı takım önde kapattı. Üçüncü çeyrekte de yüksek yüzdeli oynamaya devam eden ve topu iyi paylaşan Potanın Tarzanları farkı çift haneye taşıdı. Son bölümde Pınar Karşıyaka skora ortak olmayı başarsa da karşılaşmadan Manisa BBSK 93-90 galip ayrıldı.

John Roberson 19 sayı, Daron Fatts Russell, Ryan Luther ile James Anderson 14’er sayı, Pako Cruz 10 sayı, Emanuel Terry 10 sayı, 10 ribaunt, Berke Atar 6 sayı, Ayberk Olmaz 4 sayı, Berkay Sinirlioğlu da 2 sayı ile mücadele etti.