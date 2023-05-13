Potanın Tarzanları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29’uncu hafta maçında deplasmanda Ayos Konyaspor’u 91-87 ile geçerek play-off iddiasını sürdürdü.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 29’uncu hafta maçında Ayos Konyaspor ile karşılaştı. Karşılamayı, Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan da tribünde takip etti.

Maça iyi başlayan yeşil-beyazlı takım, baştan sona üstün götürdüğü maçta ilk periyodu 24-21 önde kapattı. İkinci periyotta oyunu sürklase eden Manisa BBSK, 23-14’lük çeyrek skoruyla soyunma odasına 47-35 önde gitti. Son iki periyotta skor avantajını koruyan yeşil-beyazlı takım karşılaşmadan 91-87 galip ayrıldı. Bu skorla Potanın Tarzanları normal sezonda son haftaya girilirken play-off iddiasını sürdürdü.