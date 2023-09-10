Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Denizli’de oynadığı ikinci ve son hazırlık maçında Merkezefendi Denizli Basket’e 79-78 mağlup oldu.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Denizli’de düzenlenen Anım Hotel Cup’taki son maçında ev sahibi Merkezefendi Denizli Basket ile karşılaştı.

Karşılaşmada ilk periyot 20-18, ilk yarıda 43-41 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi. Üçüncü periyot sonunda 62-61’lik skorla Potanın Tarzanlarının skor üstünlüğü oluştu. Final periyodu da dengeli bir oyuna sahne olurken mücadeleden 79-78 Merkezefendi Denizli Basket galip ayrıldı.

Tarzanlar karşılaşmada yaptıkları 23 asist ile topu çok iyi paylaştı. Sakatlıkları bulunan John Roberson, Daron Fatts Russell ile Dorukhan Engindeniz ve Dünya Kupası’nda oynayan Pako Cruz karşılaşmada süre almadı.

Emanuel Terry 17 sayı, 6 ribaunt, kaptan Mustafa Baki Görür 13 sayı, 6 ribaunt, James Anderson 12 sayı, 4 asist, Ryan Luther 11 sayı, Berkay Sinirlioğlu 9 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Ayberk Olmaz 8 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Kaan Sarıaslan 5 sayı, Berke Atar da 3 sayılık performansla maçı tamamladı.