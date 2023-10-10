Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Reeder Samsunspor ile 14 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’da Manisa’da oynayacağı maçın hazırlıklarına Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 3’üncü hafta maçında Muradiye Spor Salonu’nda ağırlayacağı Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yoğun bir maç trafiğinden çıkan yeşil-beyazlı takım Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde hücum ve savunma setleri üzerine çalıştı.

14 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’da oynanacak mücadele ile taraftarıyla yeniden buluşacak olan Tarzanlarda hedef taraftarının önünde bir galibiyet daha almak olacak.