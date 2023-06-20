Potanın Tarzanları, Basketbol Süper Ligi (BSL) yeni sezon hazırlıkları kapsamında son iki senedir yeşil-beyazlı formayı giyen Berkay Sinirlioğlu’nun sözleşmesini uzattı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, iç transferde Berkay Sinirlioğlu ile yeniden anlaştı.

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Berkay Sinirlioğlu, bir sezon daha Potanın Tarzanlarının çatısı altında mücadele edecek.

Sinirlioğlu, Süper Lig’e yükselindiği 2021-2022 sezonunda takıma önemli katlı vermiş ve Süper Lig’deki ilk sezonda da yeşil-beyazlı formayı terletmişti.